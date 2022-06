LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Silvia Semeraro argento nel kumite. Pallamano sotto con l’Egitto, Morris out in semifinale nella lotta (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 18.09 lotta – Nello stile libero esce in semifinale Studd Obispado Morris nei -57 kg, battuto per superiorità tecnica dal turco Muhammed Karavus. Domani l’azzurro lotterà per il bronzo. 18.03 Pallamano – Allunga ancora l’Egitto che ora conduce con 6 gol di margine, per 19-13 contro l’Italia. 17.55 Pallamano – Allunga l’Egitto che ora guida con 5 gol di scarto, per 14-9, sull’Italia. 17.50 lotta – Alle 18.00 riprenderà il programma: nello stile libero sono in semifinale Studd Obispado Morris nei -57 kg, ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 18.09– Nello stile libero esce inStudd Obispadonei -57 kg, battuto per superiorità tecnica dal turco Muhammed Karavus. Domani l’azzurro lotterà per il bronzo. 18.03– Allunga ancorache ora conduce con 6 gol di margine, per 19-13 contro l’Italia. 17.55– Allungache ora guida con 5 gol di scarto, per 14-9, sull’Italia. 17.50– Alle 18.00 riprenderà il programma: nello stile libero sono inStudd Obispadonei -57 kg, ...

