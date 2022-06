LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Melissa Gemini vola in semifinale dei 66kg. In corso Italia-Portogallo di tennistavolo femminile (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ItaliaNI IN GARA 16:05 PUGILATO – Melissa Gemini approda in semifinale. Verdetto unanime dei giudici che premia la boxer viterbese. Eliminata dunque l’egiziana Khaled. 15:59 PUGILATO – Fine del secondo round. Melissa ha ripetutamente messo all’angolo l’avversaria. 15:55 PUGILATO – Termina il primo round. La viterbese sembra molto centrata ed attenta, contro una rivale che cerca di legare appena possibile. 15:50 PUGILATO – Lo speaker annuncia in questo istante Melissa Gemini. Tutto pronto per il quarto di finale dell’azzurra della categoria 66 kg. L’avversaria è ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI ENI IN GARA 16:05 PUGILATO –approda in. Verdetto unanime dei giudici che premia la boxer viterbese. Eliminata dunque l’egiziana Khaled. 15:59 PUGILATO – Fine del secondo round.ha ripetutamente messo all’angolo l’avversaria. 15:55 PUGILATO – Termina il primo round. La viterbese sembra molto centrata ed attenta, contro una rivale che cerca di legare appena possibile. 15:50 PUGILATO – Lo speaker annuncia in questo istante. Tutto pronto per il quarto di finale dell’azzurra della categoria 66 kg. L’avversaria è ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Conyedo Obispado e Masotti in semifinale nella lotta. Semeraro per l’… -