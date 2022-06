LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Masotti in semifinale nella lotta libera, azzurri protagonisti nella vela (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 12.11 lotta libera – Sotto 3-0 Simone Iannattoni contro l’egiziano. 12.08 lotta libera – Tocca nuovamente a Simone Iannattoni, impegnato nel secondo match del girone contro l’egiziano Mostafa Elders. L’azzurro deve provare a rifarsi dopo la sconfitta del primo incontro. 12.05 lotta libera – Sconfitto invece Studd Ospibado Morris dal francese Valentin Damour. 8-2 il punteggio finale. 12.04 lotta libera – JACOPO Masotti IN semifinale! Battuto 4-0 Sopa, sfiderà l’egiziano Amr Hussen oggi pomeriggio! 12.02 ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 12.11– Sotto 3-0 Simone Iannattoni contro l’egiziano. 12.08– Tocca nuovamente a Simone Iannattoni, impegnato nel secondo match del girone contro l’egiziano Mostafa Elders. L’azzurro deve provare a rifarsi dopo la sconfitta del primo incontro. 12.05– Sconfitto invece Studd Ospibado Morris dal francese Valentin Damour. 8-2 il punteggio finale. 12.04– JACOPOIN! Battuto 4-0 Sopa, sfiderà l’egiziano Amr Hussen oggi pomeriggio! 12.02 ...

