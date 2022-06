LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA | l’Italia si gioca l’oro nel tennis tavolo femminile!

(Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 19.50 GINNASTICA ARTISTICA – Alle 20.00 è in programma il team event maschile dovecercherà di replicare quanto fatto dalle ragazze nella giornata di ieri. Questi gli azzurri impegnati: Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Lay Giannini, Matteo Levantesi, Marco Lodadio. 19.47 VOLLEY – Turchia avanti 16-10 connel secondo set dopo aver conquistato il primo (26-24). 19.44 PUGILATO – L’azzurro Francesco Iozia cede 3-0 all’algerino Oussama Mordjane nell’incontro valido per gli ottavi di finale dei 57 kg. 19.41 VOLLEY – Turchia avanti 9-6 connel corso del secondo set. 19.38 ...

