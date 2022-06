LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia mette nel mirino l’argento nella ginnastica artistica, argento nel tennis tavolo (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 22.44 tennis tavolo – argento ITALIA! Nicole Arlia, Giorgia Piccolin e Nikoleta Stefanova cedono all’Egitto nella finale a squadre (3-2). 22.41 ginnastica artistica – La Turchia è al comando con 209.150 e si sta involando verso la conquista della medaglia d’oro. l’Italia insegue con 206.800, poi Spagna (203.450) e Francia (203.150). l’Italia sembra doversi accontentare della medaglia d’argento. Gli azzurri sono chiamati all’ultima rotazione al cavallo, mentre la Turchia sarà al corpo libero. 22.38 PALLAMANO – Macedonia ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 22.44ITALIA! Nicole Arlia, Giorgia Piccolin e Nikoleta Stefanova cedono all’Egittofinale a squadre (3-2). 22.41– La Turchia è al comando con 209.150 e si sta involando verso la conquista della medaglia d’oro.insegue con 206.800, poi Spagna (203.450) e Francia (203.150).sembra doversi accontentare della medaglia d’. Gli azzurri sono chiamati all’ultima rotazione al cavallo, mentre la Turchia sarà al corpo libero. 22.38 PALLAMANO – Macedonia ...

