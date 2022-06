LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia, tante chance nella quarta giornata! Ora Visconti nelle bocce (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ItaliaNI IN GARA 9:49 Accorcia di nuovo le distanze Rouault, 3-2. 9:47 Riepiloghiamo il dettaglio delle mène: 1-0 Visconti la prima, 0-1 Rouault la seconda e 2-0 Visconti la terza. 9:44 Molto bene Visconti che si porta sul 3-1 contro Rouault! 9:41 Visconti, va ricordato, ieri aveva vinto con l’algerino Hakim Ali, mettendosi subito bene in chiave qualificazione. 9:38 Intanto c’è il pareggio di Rouault contro Visconti, in questo che è match di qualificazione nella raffa. 1-1. 9:36 Giornata, questa, che come si diceva ha numerose carte da giocare per ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI ENI IN GARA 9:49 Accorcia di nuovo le distanze Rouault, 3-2. 9:47 Riepiloghiamo il dettaglio delle mène: 1-0la prima, 0-1 Rouault la seconda e 2-0la terza. 9:44 Molto beneche si porta sul 3-1 contro Rouault! 9:41, va ricordato, ieri aveva vinto con l’algerino Hakim Ali, mettendosi subito bene in chiave qualificazione. 9:38 Intanto c’è il pareggio di Rouault contro, in questo che è match di qualificazioneraffa. 1-1. 9:36 Giornata, questa, che come si diceva ha numerose carte da giocare per ...

