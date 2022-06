LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia, bene Visconti nella raffa. Badminton e karate in arrivo (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ItaliaNI IN GARA 10:28 BOCCE – Ulteriore allungo di Visconti, 10-6 su Rouault! 10:25 Badminton – Si avvicinano le semifinali Italiane, nelle altre: maschile Algeria-Croazia 1° set Croazia, femminile Turchia-Serbia 1° set Turchia. 10:22 BOCCE – Va piano, sano e lontano Visconti, parziale di 5-0 per il 9-6! 10:19 BOCCE – Allunga ancora Visconti, 8-6! 10:16 karate – Siamo pronti inoltre a seguire l’andamento dell’esordio di Zinovia Crivelli. 10:13 BOCCE – CONTROSORPASSO Visconti! Rapidissimo l’azzurro nel portarsi sul 7-6! 10:10 BOCCE – ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI ENI IN GARA 10:28 BOCCE – Ulteriore allungo di, 10-6 su Rouault! 10:25– Si avvicinano le semifinaline, nelle altre: maschile Algeria-Croazia 1° set Croazia, femminile Turchia-Serbia 1° set Turchia. 10:22 BOCCE – Va piano, sano e lontano, parziale di 5-0 per il 9-6! 10:19 BOCCE – Allunga ancora, 8-6! 10:16– Siamo pronti inoltre a seguire l’andamento dell’esordio di Zinovia Crivelli. 10:13 BOCCE – CONTROSORPASSO! Rapidissimo l’azzurro nel portarsi sul 7-6! 10:10 BOCCE – ...

Pubblicità

Coninews : Per una maggiore diffusione della manifestazione e della promozione degli sport coinvolti da domani disponibili due… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Italia con numerosissime chance da medaglia nella quarta giornata dei Giochi del Mediterraneo! - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l'Italia vuole dominare il Mare Nostrum nella p… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia-Portogallo 1-0. Azzurrini che trovano i tre punti nel calcio.… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia-Portogallo 1-0. Azzurrini che trovano i tre punti nel calcio.… -