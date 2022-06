LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia a caccia dell’oro nella ginnastica artistica. Marvice di bronzo nella lotta greco-romana (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ItaliaNI IN GARA 21.12 ginnastica artistica – Attesa per l’Italia nella specialità che segna il giro di boa di questa gara. 21.09 lotta greco-romana – Ciro Russo è sotto 0-3 con il croato Antonio Kamenjasevic nella finale per il bronzo dei 77 kg. 21.06 TENNIS TAVOLO – Italia sotto 2-0 con l’Egitto nella finale a squadre femminile. 21.03 VOLLEY – Turchia avanti 22-19 sull’Italia nel quarto set nel match valido per il ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI ENI IN GARA 21.12– Attesa per l’specialità che segna il giro di boa di questa gara. 21.09– Ciro Russo è sotto 0-3 con il croato Antonio Kamenjasevicfinale per ildei 77 kg. 21.06 TENNIS TAVOLO –sotto 2-0 con l’Egittofinale a squadre femminile. 21.03 VOLLEY – Turchia avanti 22-19 sull’nel quarto set nel match valido per il ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia si gioca l’oro nel tennis tavolo Ruben Marvice di bronzo nel… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Ruben Marvice di bronzo nella lotta greco-romana - #Giochi… - lanciltotto : @HandyCrypto Bhe quella sarebbe una soluzione, però quelli sono giochi fatti per durare minimo 5 anni e partire mal… -