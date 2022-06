LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia a caccia dell’oro con Minguzzi e ginnastica artistica, Marvice di bronzo (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ItaliaNI IN GARA 21.48 ginnastica artistica – Prova eccellente di Nicola Bartolini alla sbarra. 21.45 LOTTA GRECO-ROMANA – In corso le finali per il bronzo degli 87 kg tra Dickov (Serbia)-Hassan (Egitto) e Bur (Francia)-Cengiz (Turchia), poi sarà la volta di Mirco Minguzzi e Bachir Sid Azara nella finale per l’oro. 21.42 ginnastica artistica – L’Italia si prepara per il suo giro alla sbarra, è un momento caldo e molto importante per il risultato della gara. 21.39 LOTTA GRECO-ROMANA . Il serbo Viktor Nemes supera 9-0 l’algerino Abd Elkrim Ouakali e ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI ENI IN GARA 21.48– Prova eccellente di Nicola Bartolini alla sbarra. 21.45 LOTTA GRECO-ROMANA – In corso le finali per ildegli 87 kg tra Dickov (Serbia)-Hassan (Egitto) e Bur (Francia)-Cengiz (Turchia), poi sarà la volta di Mircoe Bachir Sid Azara nella finale per l’oro. 21.42– L’si prepara per il suo giro alla sbarra, è un momento caldo e molto importante per il risultato della gara. 21.39 LOTTA GRECO-ROMANA . Il serbo Viktor Nemes supera 9-0 l’algerino Abd Elkrim Ouakali e ...

