LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: comincia la quarta giornata! Italia con molte chance (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ItaliaNI IN GARA 9:30 Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e bentrovati per la DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2022 in corso di svolgimento a Orano, Algeria. Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto giorno di gare ai Giochi del Mediterraneo 2022. Si torna a gareggiare in un rilevante numero di discipline, con l’Italia attesa protagonista in molti campi. Soprattutto la ginnastica artistica vedrà il nostro Paese a caccia del ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI ENI IN GARA 9:30 Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e bentrovati per ladeidelin corso di svolgimento a Orano, Algeria. Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel quarto giorno di gare aidel. Si torna a gareggiare in un rilevante numero di discipline, con l’attesa protagonista in molti campi. Soprattutto la ginnastica artistica vedrà il nostro Paese a caccia del ...

Pubblicità

Coninews : Per una maggiore diffusione della manifestazione e della promozione degli sport coinvolti da domani disponibili due… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l'Italia vuole dominare il Mare Nostrum nella p… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia-Portogallo 1-0. Azzurrini che trovano i tre punti nel calcio.… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia-Portogallo 1-0. Azzurrini che trovano i tre punti nel calcio.… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: 27 giugno, Italia per l'oro nella ginnastica artistica e nel karate! -