LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: azzurre in finale nel badminton, lottatori in scena (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 11.54 LOTTA LIBERA – Quasi in contemporanea inizia anche il quarto incontro del girone A nei 57 kg che vede protagonista l’azzurro Studd Ospibado Morris contro il francese Valentin Damour. 11.51 LOTTA LIBERA – Inizia l’incontro tra Jacopo Masotti e Alban Sopa! In palio un posto in semifinale nella categoria dei 74 kg! 11.48 LOTTA LIBERA – Saranno due gli azzurri protagonisti nei prossimi minuti: Masotti nei quarti di finale dei 74 kg e Obispado Morris nel quarto incontro della fase a gironi per i 57 kg. 11.46 badminton – La coppia azzurra al femminile si giocherà dunque oggi la possibilità di arrivare alla medaglia più ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 11.54 LOTTA LIBERA – Quasi in contemporanea inizia anche il quarto incontro del girone A nei 57 kg che vede protagonista l’azzurro Studd Ospibado Morris contro il francese Valentin Damour. 11.51 LOTTA LIBERA – Inizia l’incontro tra Jacopo Masotti e Alban Sopa! In palio un posto in seminella categoria dei 74 kg! 11.48 LOTTA LIBERA – Saranno due gli azzurri protagonisti nei prossimi minuti: Masotti nei quarti didei 74 kg e Obispado Morris nel quarto incontro della fase a gironi per i 57 kg. 11.46– La coppia azzurra al femminile si giocherà dunque oggi la possibilità di arrivare alla medaglia più ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia in corsa nelle semifinali del badminton in corso anche tennist… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Italia con numerosissime chance da medaglia nella quarta giornata dei Giochi del Mediterraneo! - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l'Italia vuole dominare il Mare Nostrum nella p… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia-Portogallo 1-0. Azzurrini che trovano i tre punti nel calcio.… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia-Portogallo 1-0. Azzurrini che trovano i tre punti nel calcio.… -