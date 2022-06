LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia mette l’argento nel mirino (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.33 l’Italia sembra doversi accontentare della medaglia d’argento. Gli azzurri sono chiamati all’ultima rotazione al cavallo, mentre la Turchia sarà al corpo libero. 22.32 La Turchia è al comando con 209.150 e si sta involando verso la conquista della medaglia d’oro. l’Italia insegue con 206.800, poi Spagna (203.450) e Francia (203.150). 22.31 Finita la quinta rotazione. 22.30 NOOOOOO! Marco Lodadio cade male su una diagonale acrobatica e abbandona la pedana con una smorfia, viene medicato. 22.28 Casali ottiene un buon 13.300. 22.25 Lorenzo Casali impeccabile! 22.22 Ora tocca a Lorenzo Casali. 22.20 Caduta per Matteo Levantesi in apertura di esercizio. 22.’08 Si avvicina il momento degli azzurri. 21.57 Ora l’Italia si trasferisce al corpo libero, servirà un ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.33sembra doversi accontentare della medaglia d’argento. Gli azzurri sono chiamati all’ultima rotazione al cavallo, mentre la Turchia sarà al corpo libero. 22.32 La Turchia è al comando con 209.150 e si sta involando verso la conquista della medaglia d’oro.insegue con 206.800, poi Spagna (203.450) e Francia (203.150). 22.31 Finita la quinta rotazione. 22.30 NOOOOOO! Marco Lodadio cade male su una diagonale acrobatica e abbandona la pedana con una smorfia, viene medicato. 22.28 Casali ottiene un buon 13.300. 22.25 Lorenzo Casali impeccabile! 22.22 Ora tocca a Lorenzo Casali. 22.20 Caduta per Matteo Levantesi in apertura di esercizio. 22.’08 Si avvicina il momento degli azzurri. 21.57 Orasi trasferisce al corpo libero, servirà un ...

Pubblicità

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Italia con numerosissime chance da medaglia nella quarta giornata dei Giochi del Mediterraneo! - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l'Italia vuole dominare il Mare Nostrum nella p… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: 27 giugno, Italia per l'oro nella ginnastica artistica e nel karate! - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: 27 giugno Italia per l’oro nella ginnastica artistica e nel karate! -… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: 27 giugno Italia per l’oro nella ginnastica artistica e nel karate! -… -