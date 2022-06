LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia a caccia dell’oro con gli uomini (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 Le stelle sono Nicola Bartolini (Campione del Mondo al corpo libero) e Marco Lodadio (argento iridato agli anelli). In squadra anche Lorenzo Casali e Matteo Levantesi. 19.48 Gli azzurri devono fare a meno di Ludovico Edalli, sarà sostituito da Lay Giannini. 19.46 La gara incomincerà alle ore 20.00, l’Italia andrà a caccia della medaglia d’oro. 19.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara a squadre di Ginnastica artistica maschile ai Giochi del Mediterraneo 2022. La vittoria dell’Italia femminile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara a squadre di Ginnastica ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.50 Le stelle sono Nicola Bartolini (Campione del Mondo al corpo libero) e Marco Lodadio (argento iridato agli anelli). In squadra anche Lorenzo Casali e Matteo Levantesi. 19.48 Gli azzurri devono fare a meno di Ludovico Edalli, sarà sostituito da Lay Giannini. 19.46 La gara incomincerà alle ore 20.00, l’andrà adella medaglia d’oro. 19.45 Buongiorno e benvenuti alladella gara a squadre dimaschile aidel. La vittoria dell’femminile Buongiorno e benvenuti alladella gara a squadre di...

Pubblicità

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Italia con numerosissime chance da medaglia nella quarta giornata dei Giochi del Mediterraneo! - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l'Italia vuole dominare il Mare Nostrum nella p… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: 27 giugno, Italia per l'oro nella ginnastica artistica e nel karate! - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: 27 giugno Italia per l’oro nella ginnastica artistica e nel karate! -… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: 27 giugno Italia per l’oro nella ginnastica artistica e nel karate! -… -