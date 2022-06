Liliana Segre e Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah: il gesto che ci serviva (Di lunedì 27 giugno 2022) Glielo aveva chiesto e alla fine lei ha accettato, mandando un messaggio importantissimo. Chiara Ferragni si è recata insieme a Liliana Segre al Memoriale della Shoah di Milano: una visita privata guidata direttamente dalla senatrice a vita e superstite della Shoah, per combattere l’indifferenza e utilizzare i social come un mezzo potente per non dimenticare gli orrori del passato. Liliana Segre e Chiara Ferragni, la visita al Memoriale della Shoah Non è mai facile affrontare argomenti delicati come l’Olocausto, specialmente sui social, dove spesso si cerca evasione e leggerezza. In questi anni però Instagram ha ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 giugno 2022) Glielo aveva chiesto e alla fine lei ha accettato, mandando un messaggio importantissimo.si è recata insieme aaldi Milano: una visita privata guidata direttamente dalla senatrice a vita e superstite, per combattere l’indifferenza e utilizzare i social come un mezzo potente per non dimenticare gli orrori del passato., la visita alNon è mai facile affrontare argomenti delicati come l’Olocausto, specialmente sui social, dove spesso si cerca evasione e leggerezza. In questi anni però Instagram ha ...

Agenzia_Ansa : Dopo l'incontro privato a casa della senatrice, Chiara Ferragni ha accolto l'invito di Liliana Segre a visitare il… - repubblica : Chiara Ferragni e Liliana Segre al Memoriale della Shoah. La senatrice: 'Così il mio messaggio arriva ai giovani' [… - Tg3web : Chiara Ferragni ha raccolto l'invito di Liliana Segre e ha visitato, in sua compagnia e in forma privata, il Memori… - NethipEdien2000 : RT @Tg3web: Chiara Ferragni ha raccolto l'invito di Liliana Segre e ha visitato, in sua compagnia e in forma privata, il Memoriale della Sh… - Antonio80155302 : Shoah. Liliana Segre cede il testimonio a Chiara Ferragni??? Boh... La Shoah non è una borsa od un deodorante..???? -