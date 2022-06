Lidl investirà 1 | 5 miliardi in Italia | mille negozi nel 2030

(Di lunedì 27 giugno 2022) Nel triennio 2022 - 20241,5di euro nel Paese per l'apertura di 150 nuovi punti vendita e per il potenziamento della rete logistica, creando oltre 6.000 nuovi posti di ...

MILANO - Nel triennio 2022 - 2024 Lidl investirà 1,5 miliardi di euro nel Paese per l'apertura di 150 nuovi punti vendita e per il potenziamento della rete logistica, prevedendo 6.000 nuove assunzioni. L'obiettivo è di arrivare a mille negozi nel 2030.