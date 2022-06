L’estate dei rincari: 2.300 euro in più per spesa, bollette e benzina, a rischio le vacanze degli italiani (Di lunedì 27 giugno 2022) Sarà L’estate dei rincari: dopo il caro energia e il caro carburanti, sulle vacanze di quest’anno cresce l’inflazione. Un temporale estivo che si abbatterà dunque sul carrello della spesa: Assoutenti stima che il prezzo degli alimentari potrebbe crescere fino al +30%. L’associazione, avvalendosi dei dati Istat, ha individuato i prodotti più a rischio rincari: si tratta di mais, grano, girasole, cereali e quinditutti i prodotti derivati (pasta, pane, dolciumi, pizza). Ma anche di frutta fresca come albicocche, ciliegie, pesche, susine, pere e mele, ma soprattutto cocomeri e meloni. L’aumento dei prezzi non risparmierà nemmeno le verdure, come pomodori, insalate, melanzane e basilico, e i latticini. Sommato al rincaro sul fronte energetico e del carburante, costringerà ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 giugno 2022) Saràdei: dopo il caro energia e il caro carburanti, sulledi quest’anno cresce l’inflazione. Un temporale estivo che si abbatterà dunque sul carrello della: Assoutenti stima che il prezzoalimentari potrebbe crescere fino al +30%. L’associazione, avvalendosi dei dati Istat, ha individuato i prodotti più a: si tratta di mais, grano, girasole, cereali e quinditutti i prodotti derivati (pasta, pane, dolciumi, pizza). Ma anche di frutta fresca come albicocche, ciliegie, pesche, susine, pere e mele, ma soprattutto cocomeri e meloni. L’aumento dei prezzi non risparmierà nemmeno le verdure, come pomodori, insalate, melanzane e basilico, e i latticini. Sommato al rincaro sul fronte energetico e del carburante, costringerà ...

Pubblicità

teatrolafenice : Uno dei temi principali della musica di sempre, entrati ormai a far parte del nostro patrimonio genetico-culturale:… - reportrai3 : Con il calo dei contagi e l’avvicinarsi dell’estate, la campagna vaccinale è entrata in una fase di stallo. L’Itali… - DSantanche : Che il #governodeimigliori non fosse dei migliori lo abbiamo capito noi e lo hanno capito gli italiani. Però a tutt… - infoiteconomia : Aerei, l'ombra degli scioperi sull'estate dei viaggiatori - Piolozzo : Al prossim? che tira fuori con orgoglio sfidante la foto dei propri piedi in Birkenstock io lo silenzio e gli mando… -