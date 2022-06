Leonardo Del Vecchio | morto il fondatore di Luxottica | aveva 87 anni

(Di lunedì 27 giugno 2022) Ex martinitt, è arrivato a costruire un impero, a partire dalle montature degli occhiali e da una piccola fabbrica nel Bellunese, diventando un simbolo in tutto il mondo sia del saper fare...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e attuale presidente di EssilorLuxottica. L'imprenditore avev… - Corriere : È morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica aveva 87 anni - aldotorchiaro : Un pensiero per Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica scomparso oggi a 87 anni. La sua vita è già leggend… - rosarioT1970 : RT @AnnamariaBiello: Giovanotti da reddito di cittadinanza inchinatevi per la morte di Leonardo Del Vecchio, leggete la sua storia, impara… - Lu_zialadybug : RT @scarlots: Il saluto a Leonardo Del Vecchio da parte di Giorgio #Armani, prima licenza di #Luxottica negli anni '80 e socio di #EssilorL… -

Ma alle ottomattino seguente la tragedia. I genitori hanno ricevuto un'altra telefonata che comunicava loro cheera morto, gettandosi da una finestra. Secondo quanto ricostruito, alle ...Vecchio, fondatore di Luxottica, e' stato 'figura simbolo dell'imprenditoria italiana e tra i massimi esponentisettore dell'occhialeria in Italia e nel mondo'. Cosi' in una nota i ...Mentre la società si prepara a piazzare qualche colpo per tornare subito in A, i tifosi del Cagliari si interrogano sul futuro di Leonardo Pavoletti. Il centravanti è passato, nel gito di qualche mese ...Vicenza, 42enne uccisa a colpi di pistola in auto, si segue la pista del femminicidio 8 Giu Concerto Primo Maggio: i cantanti e gli ospiti sul palco di Roma 30 Apr Roma, pacco bomba al colosso ...