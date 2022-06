Leonardo Del Vecchio, il patrimonio tra moglie e figli: ecco il futuro dell'impero (Di lunedì 27 giugno 2022) "L'Italia ha perso il suo ultimo patriarca del capitalismo" ha scritto Les Echos, il quotidiano economico più autorevole in Francia. Paese strettamente legato alle sorti e agli interessi di Del ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) "L'Italia ha perso il suo ultimo patriarca del capitalismo" ha scritto Les Echos, il quotidiano economico più autorevole in Francia. Paese strettamente legato alle sorti e agli interessi di Del ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e attuale presidente di EssilorLuxottica. L'imprenditore avev… - aldotorchiaro : Un pensiero per Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica scomparso oggi a 87 anni. La sua vita è già leggend… - BeppeSala : Con la scomparsa di Leonardo del Vecchio, Milano perde una delle figure più emblematiche della sua storia recente.… - Gio_Scorza : RT @lauranaka: Leonardo del Vecchio muore a 87 anni, pilastro dell'imprenditoria e del Made in Italy, vero self-made man italiano. https://… - zazoomblog : Inter morto Leonardo Del Vecchio: l’imprenditore tifoso nerazzurro non aveva voluto comprare il club - #Inter… -