Leonardo Del Vecchio | è morto il fondatore di Luxottica | la vita | la famiglia e il ricordo della politica

Pubblicità

ilfoglio_it : È morto Leonardo Del Vecchio. Il fondatore di Luxottica aveva 87 anni. Con la sua industria, partita dalla provinci… - Corriere : Ultimo di quattro figli, rimasto orfano di padre, venne mandato dalla madre dai Martinitt: la storia di Del Vecchio - BeppeSala : Con la scomparsa di Leonardo del Vecchio, Milano perde una delle figure più emblematiche della sua storia recente.… - Zingara98446058 : RT @maurovanetti: Per commemorare la morte di Leonardo Del Vecchio vi presento il suo yacht, Moneikos, lungo 62 metri. Costa più di quanto… - blackfoxindia : Billionaire Ray-Ban owner Leonardo Del Vecchio dies at 87 -

Il PresidenteConsiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio per la scomparsa diVecchio, fondatoreGruppo Luxottica e presidente di EssilorLuxottica. "Per oltre sessant'anni - si legge in una nota - protagonista dell'imprenditoria italiana,Vecchio ha creato ...L'attore riceverà l'Ischia Film Award prima della proiezione di "Ariaferma" alla presenzaregistaDi Costanzo eco - protagonista Silvio Orlando "Territorio" non è soltanto luogo, ma anche e soprattutto l'anima di un luogo. Saranno Toni Servillo, Silvio Orlando e...(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Leonardo Del Vecchio, fondatore ...Leonardo Del Vecchio muore questa mattina a Milano a 87 anni. È stato il fondatore di LUXOTTICA e attuale presidente di EssilorLuxottica ...