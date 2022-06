L’enorme incendio che ha avvolto la zona Nord Ovest di Roma | VIDEO (Di lunedì 27 giugno 2022) Quello che all’inizio sembrava essere un incendio di sterpaglie nella zona tra Casal Selce e Via Aurelia, a Roma Nord Ovest, si è esteso sempre di più arrivando a causare l’esplosione di 50 bombole di gas nei pressi di un centro estivo e del campo nomadi della Monachina. Protezione Civile e VVF a lavoro per domare il grosso #incendio in via della Monachina, brucia anche una rimessa di camper. Ambulanze da tutta #Roma per curare le persone intossicate dai fumi, 35 finora: una donna con un bambino piccolo sono stati trasportati al Gemelli. (VIDEO pic.twitter.com/3uusGFXW8V — WORLDWIDENEWS24 (@Ucrainarussia) June 27, 2022 Ci sono diverse persone intossicate dai fumi neri e densi sprigionati dalle fiamme, una donna e un bambino sono stati portati in ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Quello che all’inizio sembrava essere undi sterpaglie nellatra Casal Selce e Via Aurelia, a, si è esteso sempre di più arrivando a causare l’esplosione di 50 bombole di gas nei pressi di un centro estivo e del campo nomadi della Monachina. Protezione Civile e VVF a lavoro per domare il grosso #in via della Monachina, brucia anche una rimessa di camper. Ambulanze da tutta #per curare le persone intossicate dai fumi, 35 finora: una donna con un bambino piccolo sono stati trasportati al Gemelli. (pic.twitter.com/3uusGFXW8V — WORLDWIDENEWS24 (@Ucrainarussia) June 27, 2022 Ci sono diverse persone intossicate dai fumi neri e densi sprigionati dalle fiamme, una donna e un bambino sono stati portati in ...

Pubblicità

neXtquotidiano : L’enorme incendio che ha avvolto la zona Nord Ovest di Roma | VIDEO - ottobrerosa : Non riesco a capire se c'è un enorme incendio, oppure è la polvere del deserto che offusca l'atmosfera di bianco-gi… - peppecaridi : +++ #REGGIOCALABRIA, PANICO PER ENORME INCENDIO TRA LE CASE VICINO L'AEROPORTO: GENTE IN FUGA | FOTO LIVE ?????? - MeteoWeb_eu : +++ #REGGIOCALABRIA, PANICO PER ENORME INCENDIO TRA LE CASE VICINO L'AEROPORTO: GENTE IN FUGA | FOTO LIVE ?????? - moro_thomas : @jacopo_1949 dopo l’enorme incendio domato solo con l’uso di testate nucleari. Oltre 113 siti di stoccaggio di mate… -