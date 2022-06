Le urla da sotto le macerie dei sopravvissuti a Kremenchuk: «Siamo vivi!» – Il video (Di lunedì 27 giugno 2022) Prima solo la polvere. Poi man mano si inizia a intravedere la scena di una corsa all’ultimo respiro tra macerie, fiamme. Infine la libertà dall’inferno del centro commerciale Amstor, colpito oggi pomeriggio da un bombardamento russo mentre al suo interno si trovavano circa mille persone. «Siamo vivi!» si sente gridare da sotto la macerie in un video pubblicato da Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell’Interno di Kiev, sul suo canale Telegram. Nel filmato si vede anche un uomo che scappa tra le macerie della struttura in fiamme per quasi un minuto, finché non riesce a uscire. Leggi anche: Missili russi su un centro commerciale a Kremenchuk, Zelensky teme un’altra strage: «Dentro almeno 1000 civili» – Il video Attacco ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 giugno 2022) Prima solo la polvere. Poi man mano si inizia a intravedere la scena di una corsa all’ultimo respiro tra, fiamme. Infine la libertà dall’inferno del centro commerciale Amstor, colpito oggi pomeriggio da un bombardamento russo mentre al suo interno si trovavano circa mille persone. «» si sente gridare dalain unpubblicato da Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell’Interno di Kiev, sul suo canale Telegram. Nel filmato si vede anche un uomo che scappa tra ledella struttura in fiamme per quasi un minuto, finché non riesce a uscire. Leggi anche: Missili russi su un centro commerciale a, Zelensky teme un’altra strage: «Dentro almeno 1000 civili» – IlAttacco ...

