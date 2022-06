Pubblicità

Pierpao83699717 : RT @CarmineDiNardo3: @GiorgiaMeloni @alesallusti @Libero_official @FratellidItalia Prima che il suo amico Sallusti le dia generose grauite… - CarmineDiNardo3 : @GiorgiaMeloni @alesallusti @Libero_official @FratellidItalia Prima che il suo amico Sallusti le dia generose graui… -

Il Foglio

Tra le cedole più, ci sono quelle di Generali ( - 3,14%), Eni ( - 1,27%), Intesa ( - 0,39%)... Sono arrivate infine ledella Commissione europea che, per l'Italia, parla di squilibri ...Ledella Juventus: Wojciech Szczesny voto 6 : Si merita un grande applauso per aver ... Talvolta fa scelte meno, ma fa parte del suo DNA. Manuel Locatelli voto 6: La sua partita dura ... Le generose pagelle di metà anno dell’Innamorato fisso della politica Si salvano Zarco, secondo, Miller, prossimo all’addio, col terzo posto e le nuove leve della casa bolognese: Marini quinto, Martin sesto e Di Giannantonio, ottavo.Saranno i colori, saranno i compagni. Sta di fatto che Davide Calabria, uno dei grandi esclusi da Mancini tra Europei vinti e Mondiali non raggiunti, nel 5-2 subito in Germania dalla Nazionale, ...