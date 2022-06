Le frasi celebri di Leonardo Del Vecchio, imprenditore visionario (Di lunedì 27 giugno 2022) Lunedì 27 giugno è morto il fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio. Aveva 87 anni. Del Vecchio era ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele da diverse settimane. Nato a Milano da emigranti pugliesi, era cresciuto nell'orfanotrofio di Martinitt. È riuscito a diventare uno degli uomini più ricchi d'Italia, Cavaliere del Lavoro, maggior azionista di Mediobanca oltre che di Generali con tre lauree e due master honoris causa. Il tutto partendo da una piccola fabbrica tra le montagne del Bellunese, dove ha il suo cuore l'eccellenza dell'occhialeria italiana, un gruppo che unendosi alla francese Essilor è diventato un colosso da oltre 21 miliardi di fatturato. Ecco una raccolta di alcune sue frasi tratte dalle rare interviste concesse ai giornali. Una nuova Italia con il ... Leggi su panorama (Di lunedì 27 giugno 2022) Lunedì 27 giugno è morto il fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica,Del. Aveva 87 anni. Delera ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele da diverse settimane. Nato a Milano da emigranti pugliesi, era cresciuto nell'orfanotrofio di Martinitt. È riuscito a diventare uno degli uomini più ricchi d'Italia, Cavaliere del Lavoro, maggior azionista di Mediobanca oltre che di Generali con tre lauree e due master honoris causa. Il tutto partendo da una piccola fabbrica tra le montagne del Bellunese, dove ha il suo cuore l'eccellenza dell'occhialeria italiana, un gruppo che unendosi alla francese Essilor è diventato un colosso da oltre 21 miliardi di fatturato. Ecco una raccolta di alcune suetratte dalle rare interviste concesse ai giornali. Una nuova Italia con il ...

