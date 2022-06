Le conseguenze sulla politica italiana della scissione del M5S a “Quarta Repubblica” (Di lunedì 27 giugno 2022) Tra i temi della puntata del 27 giugno in onda su Retequattro anche la situazione dell’aumento contagi da Covid Nel giorno in cui a Roma è atteso il fondatore Beppe Grillo, le conseguenze sulla politica italiana della scissione del Movimento 5 Stelle saranno in primo piano domani sera a “Quarta Repubblica”, il talkshow condotto da Nicola Porro il lunedì su Retequattro, a partire dalle 21.30. L’ultima puntata della stagione si occuperà anche dell’allarme energia, dopo i tagli alle forniture di gas ordinati da Putin, dell’aumento dei contagi da Covid e di funzionamento ed errori delle intercettazioni disposte durante le inchieste giudiziarie. Corrispondenze in diretta dall’Ucraina per fare il punto sui combattimenti a ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 giugno 2022) Tra i temipuntata del 27 giugno in onda su Retequattro anche la situazione dell’aumento contagi da Covid Nel giorno in cui a Roma è atteso il fondatore Beppe Grillo, ledel Movimento 5 Stelle saranno in primo piano domani sera a “”, il talkshow condotto da Nicola Porro il lunedì su Retequattro, a partire dalle 21.30. L’ultima puntatastagione si occuperà anche dell’allarme energia, dopo i tagli alle forniture di gas ordinati da Putin, dell’aumento dei contagi da Covid e di funzionamento ed errori delle intercettazioni disposte durante le inchieste giudiziarie. Corrispondenze in diretta dall’Ucraina per fare il punto sui combattimenti a ...

