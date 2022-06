LDA non canta ‘Sai’ durante il concerto al Praja di Gallipoli e si rivolge ai fan: “Vi dico la verità” (Di lunedì 27 giugno 2022) LDA, nome d’arte per Luca D’alessio, si trovava in concerto al Praja di Gallipoli, in Puglia quando ha fatto una variazione alla scaletta. LDA non ha cantato Sai: le possibili motivazioni LDA è stato uno dei concorrenti più sensibili di Amici di Maria De Filippi e forse anche per questo tra i più amati in assoluto nella storia del talent show di Canale 5. Ormai però l’artista comincia ad avere un seguito enorme anche fuori dagli schermi Mediaset. Così durante un concerto popolatissimo in Salento, tra un brano e l’altro si è rivolto con trasparenza al pubblico affezionato: “Io non c’ho tanti pezzi per la discoteca, vi dico la verità. Visto che non voglio cantare ‘Sai’ perché siamo qui per divertirci mi sembra ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 giugno 2022) LDA, nome d’arte per Luca D’alessio, si trovava inaldi, in Puglia quando ha fatto una variazione alla scaletta. LDA non hato Sai: le possibili motivazioni LDA è stato uno dei concorrenti più sensibili di Amici di Maria De Filippi e forse anche per questo tra i più amati in assoluto nella storia del talent show di Canale 5. Ormai però l’artista comincia ad avere un seguito enorme anche fuori dagli schermi Mediaset. Cosìunpopolatissimo in Salento, tra un brano e l’altro si è rivolto con trasparenza al pubblico affezionato: “Io non c’ho tanti pezzi per la discoteca, vila. Visto che non voglioreperché siamo qui per divertirci mi sembra ...

