Layla Pavone: da Milano creiamo un ponte tra le generazioni (Di lunedì 27 giugno 2022) Creare un ponte tra le generazioni e unire il pubblico e il privato sul terreno dell'innovazione. Anche per colmare il gap culturale che continua a esistere in tema di digitale. Di questo ha parlato ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Creare untra lee unire il pubblico e il privato sul terreno dell'innovazione. Anche per colmare il gap culturale che continua a esistere in tema di digitale. Di questo ha parlato ...

Pubblicità

Affaritaliani : Layla Pavone: da Milano creiamo un ponte tra le generazioni - barbaravellucci : Cosa fa il Comune di #Milano in termini di contributo alla digitalizzazione. L’intervento di Layla Pavone allo… - Cla_Gagliardini : Layla Pavone @LAYLAPAVONE Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale del Comune di Milano @ComuneMI apre il… - PietroBia1 : RT @ElettronicaGrp: Layla Pavone, Head of Innovation Technology and Digital Transformation Board del Comune di #Milano: fare squadra è una… - TuttoSuMilano : RT @ElettronicaGrp: Layla Pavone, Head of Innovation Technology and Digital Transformation Board del Comune di #Milano: fare squadra è una… -