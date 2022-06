Lavoro, a Napoli selezione per 500 nuovi operatori ecologici (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’ stato pubblicato l’avviso finalizzato all’assunzione di 500 operatori ecologici da destinare alle attività di spazzamento e raccolta differenziata nella città di Napoli. Il personale assunto arricchirà la forza Lavoro di ASIA Napoli e sarà distribuito nei vari distretti operativi per svolgere attività di nettezza urbana in tutte e dieci le municipalità. I REQUISITI – Secondo l’avviso pubblico, i requisiti minimi di partecipazione sono: età minima 18 anni; licenza media inferiore; patente (A e/o B). La selezione, per titoli ed esami, prevede una prova scritta che si svolgerà a settembre con un test a risposta multipla. Tutte le informazioni nel dettaglio sono riportate sul sito www.asiaNapoli.it nella “sezione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– E’ stato pubblicato l’avviso finalizzato all’assunzione di 500da destinare alle attività di spazzamento e raccolta differenziata nella città di. Il personale assunto arricchirà la forzadi ASIAe sarà distribuito nei vari distretti operativi per svolgere attività di nettezza urbana in tutte e dieci le municipalità. I REQUISITI – Secondo l’avviso pubblico, i requisiti minimi di partecipazione sono: età minima 18 anni; licenza media inferiore; patente (A e/o B). La, per titoli ed esami, prevede una prova scritta che si svolgerà a settembre con un test a risposta multipla. Tutte le informazioni nel dettaglio sono riportate sul sito www.asia.it nella “sezione ...

