L’atletica leggera italiana studia il sonno di Berrettini | il nostro sport fa sistema

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 giugno 2022) La Fidal – Federazionedi Atletica– che mette i suoi strumenti a disposizione di Matteo, creando un circolo virtuoso e… potente. Sì, potente. Lo racconta l’edizione odierna de La Stampa con un articolo minuzioso che raccoglie le dichiarazioni di Antonio La Torre il ct della nazionale azzurra di atletica. Durante i 3 mesi di stop diper l’infortunio alla mano, è stato messo in contatto a più riprese con Vincenzo Santopadre il coach del numero 11 al mondo. Ed è stata una corrispondenza importante per garantire a Matteo di riprendere ad un certo livello. Lui e Jacobs – allenato da La Torre – sono «due gladiatori intelligenti», ha dichiarato. «Io sono per un approccio olistico, che non trascuri nessun aspetto e sia attento ai cosiddetti «marginal gains», i ...