L’agente di Demme: «Vive il calcio in modo equilibrato, si è sempre messo a disposizione» (Di lunedì 27 giugno 2022) L’agente di Diego Demme, Marco Busiello, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. «E’ sempre equilibrato, Vive così il calcio. Gli infortuni purtroppo capitano, non so se nelle gerarchie di Spalletti siano stati gli infortuni a condizionare le scelte, ma lui si è sempre messo a disposizione e ha sempre dato il massimo quando è stato chiamato in causa». Ha risposto anche ad una domanda sulle indiscrezioni che parlano dell’interesse del Valencia per il centrocampista del Napoli. «Valencia? A mercato aperto succedono queste cose. Gattuso ha dimostrato che Demme è un giocatore stimato, avendolo avuto al Napoli. Si cercano sempre queste notizie, ma non c’è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 giugno 2022)di Diego, Marco Busiello, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. «E’così il. Gli infortuni purtroppo capitano, non so se nelle gerarchie di Spalletti siano stati gli infortuni a condizionare le scelte, ma lui si èe hadato il massimo quando è stato chiamato in causa». Ha risposto anche ad una domanda sulle indiscrezioni che parlano dell’interesse del Valencia per il centrocampista del Napoli. «Valencia? A mercato aperto succedono queste cose. Gattuso ha dimostrato cheè un giocatore stimato, avendolo avuto al Napoli. Si cercanoqueste notizie, ma non c’è ...

