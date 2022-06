Lady Gaga canta per gli sposi. Le nozze milionarie del tycoon - Cronaca - quotidiano.net

Pubblicità

borghi_claudio : Siamo riusciti a portare tutto questo a Como (1.3 milioni incasso diretto per il comune e indotto astronomico) e ci… - Agenzia_Ansa : Lady Gaga canta a Como a un matrimonio privato. Stasera per le nozze del miliardario inglese Alan Howard #ANSA - rosa_quinto : RT @lameduck1960: Una bella centrale a Bellagio. E ad inaugurarla chiamiamo Lady Gaga. - FiorellaPero : RT @lameduck1960: Una bella centrale a Bellagio. E ad inaugurarla chiamiamo Lady Gaga. - ParliamoDiNews : Lady Gaga canta per gli sposi. Le nozze milionarie del tycoon - Cronaca - -

Villa Olmo sul lago di Como eImmaginate di danzare al vostro ricevimento di nozze sulle note di Shallow cantata dain persona, in una villa settecentesca che si affaccia sul lago più bello del mondo, di fronte ...Anchel'ha scelta spessa per i suoi look, perché elegante ma allo stesso tempo ricca di personalità. Qui era a Milano, in total Valentino, in occasione della presentazione del film diretto ...di Roberto Canali Immaginate di danzare al vostro ricevimento di nozze sulle note di Shallow cantata da Lady Gaga in persona, in una villa settecentesca che si affaccia sul lago più bello del mondo, d ...I preparativi per la festa di nozze durante la quale si è esibita Lady Germanotta sono iniziati a inizio giugno quando il magnate ha versato al Comune di Como, per l’affitto della dimora e del parco, ...