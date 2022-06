Lady Gaga canta al matrimonio a Como: ma intorno allo sposo è polemica. Cosa sta succedendo (Di lunedì 27 giugno 2022) Il matrimonio del magnate sul lago di Como ha attirato l'attenzione dei cittadini. Un via vai di motoscafi dai quali scendono persone eleganti e molti vip . I curiosi sono tanti e dopo l'arrivo di ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 giugno 2022) Ildel magnate sul lago diha attirato l'attenzione dei cittadini. Un via vai di motoscafi dai quali scendono persone eleganti e molti vip . I curiosi sono tanti e dopo l'arrivo di ...

Agenzia_Ansa : Lady Gaga canta a Como a un matrimonio privato. Stasera per le nozze del miliardario inglese Alan Howard #ANSA - borghi_claudio : Siamo riusciti a portare tutto questo a Como (1.3 milioni incasso diretto per il comune e indotto astronomico) e ci… - VanityFairIt : E se al tuo matrimonio cantasse Lady Gaga? - cristinascat10 : RT @EleonoraPicciMT: Sei Alessandra Amoroso ad ogni modo, non Lady Gaga che per inciso, firma autografi a tutti. Ringrazia il signore che t… - xinyourshadow : RT @_unalola: Sto pensando solo a Lady Gaga al matrimonio Quanto cazzo sono fortunati i ricchi, brutti bastardi -