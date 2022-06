Ladri scatenati a Benevento e in provincia: ristorante e abitazione presi di mira (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Due furti sono stati denunciati a Benevento e Torrecuso consumati la notte scorsa. A Torrecuso è stato denunciato il furto di denaro, circa 400 euro dalla sala ristorante di un albergo ristorante della zona. Mentre a Benevento, è stato denunciato un nuovo furto in un’abitazione. Rubati monili in oro, il cui valore è in corso di quantificazione. Nell’appartamento in quel frangente non c’era nessuno. Sul posto i Carabinieri per effettuare i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Due furti sono stati denunciati ae Torrecuso consumati la notte scorsa. A Torrecuso è stato denunciato il furto di denaro, circa 400 euro dalla saladi un albergodella zona. Mentre a, è stato denunciato un nuovo furto in un’. Rubati monili in oro, il cui valore è in corso di quantificazione. Nell’appartamento in quel frangente non c’era nessuno. Sul posto i Carabinieri per effettuare i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

anteprima24 : ** Ladri scatenati a ##Benevento e in provincia: ristorante e abitazione presi di mira ** - Luccaindiretta : #Ladri scatenati a San Salvatore: svaligiata una casa per la seconda volta #furti #Montecarlo Leggi questa ed altre… - umbriajournal_ : Ladri scatenati di notte fanno irruzione in via Atene a Bastia, ma rubano 80 euro -