L’accordo Turchia-Finlandia-Svezia? È quasi Nato (Di lunedì 27 giugno 2022) Domani, alla vigilia dell‘inizio del summit Nato a Madrid, si terrà un vertice a quattro tra Turchia, Nato, Svezia e Finlandia sul tema dell‘ingresso dei due Paesi nordici nell’Alleanza atlantica su cui Ankara ha mosso obiezioni e richieste. Lo ha resto noto Ibrahim Kalin, portavoce della presidenza turca. “Domani, su richiesta del segretario generale Jens Stoltenerg, si terrà un summit a quattro con la partecipazione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan“, ha dichiarato. Ma “la nostra partecipazione”, ha tenuto a precisare parlando con la tv turca Haberturk, “non si significa che arretremo dalla nostra posizione“. Sarà il quarto round di colloqui. Il terzo si tiene oggi a Bruxelles, dove si trova il viceministro degli Esteri turco Sedat Onal. L’obiettivo è superare le resistenze della ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 giugno 2022) Domani, alla vigilia dell‘inizio del summita Madrid, si terrà un vertice a quattro trasul tema dell‘ingresso dei due Paesi nordici nell’Alleanza atlantica su cui Ankara ha mosso obiezioni e richieste. Lo ha resto noto Ibrahim Kalin, portavoce della presidenza turca. “Domani, su richiesta del segretario generale Jens Stoltenerg, si terrà un summit a quattro con la partecipazione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan“, ha dichiarato. Ma “la nostra partecipazione”, ha tenuto a precisare parlando con la tv turca Haberturk, “non si significa che arretremo dalla nostra posizione“. Sarà il quarto round di colloqui. Il terzo si tiene oggi a Bruxelles, dove si trova il viceministro degli Esteri turco Sedat Onal. L’obiettivo è superare le resistenze della ...

