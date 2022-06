La siccità minaccia l’agricoltura e la produzione energetica (Di lunedì 27 giugno 2022) La crisi idrica ha provocato tre miliardi di danni ai raccolti. Si va verso la dichiarazione dello stato d’emergenza nazionale. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 27 giugno 2022) La crisi idrica ha provocato tre miliardi di danni ai raccolti. Si va verso la dichiarazione dello stato d’emergenza nazionale. Leggi

Pubblicità

altfbardo : @LaStampa Siccità, crisi energetica, minaccia nucleare, spread, debito fuori controllo, tra poco anche il cappio de… - horottoilvetro : RT @TgrRaiVeneto: Il mare ha già risalito il fiume Po per 21 chilometri. L’intrusione dell’acqua salata nei corsi d’acqua comporta l’interr… - Divino_2 : RT @TgrRaiVeneto: Il mare ha già risalito il fiume Po per 21 chilometri. L’intrusione dell’acqua salata nei corsi d’acqua comporta l’interr… - veneto_ : RT @TgrRaiVeneto: Il mare ha già risalito il fiume Po per 21 chilometri. L’intrusione dell’acqua salata nei corsi d’acqua comporta l’interr… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Il mare ha già risalito il fiume Po per 21 chilometri. L’intrusione dell’acqua salata nei corsi d’acqua comporta l’interr… -