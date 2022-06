La Russia proroga di 6 mesi detenzione star basket Usa (Di lunedì 27 giugno 2022) La detenzione in Russia della star del basket femminile americano Brittney Griner è stata prorogata di sei mesi in attesa del processo, che inizierà venerdì. Lo ha detto alla Cnn detto l'avvocato ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Laindelladelfemminile americano Brittney Griner è statata di seiin attesa del processo, che inizierà venerdì. Lo ha detto alla Cnn detto l'avvocato ...

