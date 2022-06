La Regina Elisabetta mostra la sua preferenza | tra i due litiganti | il terzo gode

(Di lunedì 27 giugno 2022) L’opinione pubblica inglese non sembra essere molto scossa dalle recenti rivelazioni sul principe Carlo. L’erede al trono, infatti, secondo le accuse avrebbe accettato ‘valigie piene di soldi’ per un totale di 3 milioni di euro. Ma ladeve comunque fronteggiare questa terribile notizia, mentre intanto cerca anche di contenere ancora le voci sul principe Andrea. E queste invece non sono gradite ai sudditi di sua Maestà. Mentre a New York si definiscono i termini della sentenza a Ghislaine Maxwell, il duca di York rischia di essere coinvolto in un nuovo caso. Una donna, infatti, lo vorrebbe citare a testimoniare nel suo caso per abusi sessuali. La monarchia inglese, dunque, si trova ad essere scossa da una vera e propria bufera. Ladeve rispondere nel migliore dei modi, nonostante le ...

La Regina Elisabetta II partecipa alla cerimonia delle chiavi al Palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo come parte di un viaggio in Scozia per una settimana di eventi reali. La cerimonia, alla presenza del ...L'animo scozzese della Regina Elisabetta II d'Inghilterra appare evidente in queste immagini: imperturbabile nonostante la fitta pioggia. E' la prima apparizione pubblica della sovrana 96enne da quando ha salutato la folla ...Prima apparizione pubblica per la sovrana dalle celebrazioni del Giubileo di platino. La regina Elisabetta II è tornata a viaggiare. La monarca, 96 anni, tre settimane dopo il Giubileo di platino con cui sono stati celebrati i suoi 70 anni sul trono, si è recata in Scozia e ha partecipato alla cerimonia delle chiavi al Palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo.