La Rai va in telesciopero sulle amministrative

(Di lunedì 27 giugno 2022) L’uomo Rai in sintesi: quando non brama incarichi, sciopera, quando non sciopera, brama incarichi. Per l’informazione c’è ovviamente la concorrenza. Apologo. E’ domenica 26 giugno,

A voi, studio! Marasma: autori smarriti e vicedirettori congelati. Il programma della D'Amico slitta di un mese