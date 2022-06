La Rai “censura” il battibecco tra Ficarra e Picone e il governatore della Sicilia Musumeci (fischiato dal pubblico) (Di lunedì 27 giugno 2022) Sembrava un episodio già archiviato il botta e risposta tra Ficarra e Picone e il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, avvenuto la settimana scorsa durante la registrazione del Taobuk – Taormina International Book Festival, in scena al Teatro Antico. Invece ora rischia di diventare un caso televisivo: la serata di gala condotta da Massimiliano Ossini è andata in onda in seconda serata sabato 25 giugno ma l’evidente taglio dello “spezzone incriminato” (che includeva anche i fischi al governatore) sta facendo molto discutere. Cosa si è visto in tv e cos’è successo davvero? Basta farsi un giro su RaiPlay per notare il taglio netto, intorno al minuto trenta, svelato in prima battuta dal blog tv Davide Maggio. I due comici Siciliani erano sul palco con Ossini, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Sembrava un episodio già archiviato il botta e risposta trae il presidenteRegioneNello, avvenuto la settimana scorsa durante la registrazione del Taobuk – Taormina International Book Festival, in scena al Teatro Antico. Invece ora rischia di diventare un caso televisivo: la serata di gala condotta da Massimiliano Ossini è andata in onda in seconda serata sabato 25 giugno ma l’evidente taglio dello “spezzone incriminato” (che includeva anche i fischi al) sta facendo molto discutere. Cosa si è visto in tv e cos’è successo davvero? Basta farsi un giro su RaiPlay per notare il taglio netto, intorno al minuto trenta, svelato in prima battuta dal blog tv Davide Maggio. I due comicini erano sul palco con Ossini, ...

Pubblicità

FQMagazineit : La Rai “censura” il battibecco tra Ficarra e Picone e il governatore della Sicilia Musumeci (fischiato dal pubblico) - LobbaLuisa : RT @VeritaMaat: ??come al solito la rai #censura - libellula58 : RT @VeritaMaat: ??come al solito la rai #censura - MauroCapozza : RT @VeritaMaat: ??come al solito la rai #censura - giocammello : RT @VeritaMaat: ??come al solito la rai #censura -