La promozione in Serie A non basta al Cav. Monza va al centrosinistra (Di lunedì 27 giugno 2022) A Silvio Berlusconi non è bastato metterci la faccia. Il centrosinistra gli ha strappato Monza ai ballottaggi per le Comunali 2022. Dopo la storica promozione in A della squadra di calcio del capoluogo brianzolo, l’ex presidente del Consiglio non è riuscito a fare l’en plein con una vittoria elettorale confermando l’uscente azzurro Dario Allevi. Recuperando circa 7 punti si svantaggio in due settimane, l’ha spuntata il candidato del centrosinistra, Paolo Pilotto. Una sconfitta che brucia, visto che il leader azzurro aveva voluto chiudere la campagna elettorale di questo secondo turno proprio a Monza con un comizio dei suoi, come ricorda l’Adnkronos. In passato, Sky Sport ha raccontato come molti affari di mercato di Berlusconi, all’epoca presidente del Milan, hanno coinciso con le ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 giugno 2022) A Silvio Berlusconi non èto metterci la faccia. Ilgli ha strappatoai ballottaggi per le Comunali 2022. Dopo la storicain A della squadra di calcio del capoluogo brianzolo, l’ex presidente del Consiglio non è riuscito a fare l’en plein con una vittoria elettorale confermando l’uscente azzurro Dario Allevi. Recuperando circa 7 punti si svantaggio in due settimane, l’ha spuntata il candidato del, Paolo Pilotto. Una sconfitta che brucia, visto che il leader azzurro aveva voluto chiudere la campagna elettorale di questo secondo turno proprio acon un comizio dei suoi, come ricorda l’Adnkronos. In passato, Sky Sport ha raccontato come molti affari di mercato di Berlusconi, all’epoca presidente del Milan, hanno coinciso con le ...

