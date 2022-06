La presunta figlia ha scritto un libro e si è rivolta al Tribunale per il riconoscimento di paternità (Di lunedì 27 giugno 2022) Lui per lei era Lallo, lei per lui Lallina. Lui è Bud Spencer, lei è la sua presunta figlia Carlotta Rossi. Che, a distanza di sei anni dalla morte dell’attore, ha deciso di rivolgersi al Tribunale per essere riconosciuta sua figlia e richiedere un risarcimento per l’assenza della figura paterna nella sua vita. Carlotta Rossi oggi ha 46 anni, vive a Londra e ha scritto un libro, A metà, nel quale si firma anche con il cognome dell’attore. Lei sapeva fin da piccola che il mito del cinema era sua padre, ma non l’hai mai rivelato per una promessa fatta alla madre. Ma, ora che sua mamma non c’è più, è pronta a raccontare la sua verità. È morto Bud ... Leggi su iodonna (Di lunedì 27 giugno 2022) Lui per lei era Lallo, lei per lui Lallina. Lui è Bud Spencer, lei è la suaCarlotta Rossi. Che, a distanza di sei anni dalla morte dell’attore, ha deciso di rivolgersi alper essere riconosciuta suae richiedere un risarcimento per l’assenza della figura paterna nella sua vita. Carlotta Rossi oggi ha 46 anni, vive a Londra e haun, A metà, nel quale si firma anche con il cognome dell’attore. Lei sapeva fin da piccola che il mito del cinema era sua padre, ma non l’hai mai rivelato per una promessa fatta alla madre. Ma, ora che sua mamma non c’è più, è pronta a raccontare la sua verità. È morto Bud ...

