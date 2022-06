La nostra piccola politica inizia a scantonare sull’Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 27 giugno 2022) Arthur Henry Rostron era il capitano della nave “Carpathia”: «Avevamo un solo marconista a bordo, e un’apparecchiatura molto primitiva. Poco dopo mezzanotte decise di andarsene a letto. Si chinò per slacciarsi le scarpe, la cuffia ancora alle orecchie, e proprio allora arrivò il messaggio del Titanic». Se il marconista non si fosse slacciato le scarpe con la cuffia ancora sulla testa o se avesse deciso di staccare due minuti prima probabilmente non si sarebbe mai saputo nulla, o quasi, del naufragio più famoso della storia, quello di 110 anni fa, reso immortale dalle testimonianze dei sopravvissuti salvati proprio dalla “Carpathia”. Il mondo libero oggi è un po’ come quel marconista all’atto di slacciarsi le scarpe: sente il rumore della guerra, intuisce il pericolo, ma è troppo distante per intervenire con successo, si sente fragile, impaurito, ha «un’apparecchiatura molto primitiva», ...