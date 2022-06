La Nato si blinda: “Forze di intervento rapido aumentate a 300mila soldati” (Di lunedì 27 giugno 2022) Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, stila il suo decalogo in vista del vertice di Madrid dell’Alleanza Atlantica. Tanti gli spunti di riflessione dati dal segretario: in particolare per quanto riguarda il rafforzamento del fronte orientale del blocco, quello a ridosso della Russia. La direzione intrapresa dalla Nato sembra eloquente. La guerra in Ucraina, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 27 giugno 2022) Il segretario generale della, Jens Stoltenberg, stila il suo decalogo in vista del vertice di Madrid dell’Alleanza Atlantica. Tanti gli spunti di riflessione dati dal segretario: in particolare per quanto riguarda il rafforzamento del fronte orientale del blocco, quello a ridosso della Russia. La direzione intrapresa dallasembra eloquente. La guerra in Ucraina, InsideOver.

Madrid si blinda per la Nato, 'difficile muoversi in città' Madrid si prepara ad accogliere la settimana prossima il vertice della Nato, in programma i giorni 29 e 30 giugno: una circostanza in cui la città si blinderà per accogliere 44 delegazioni internazionali, di cui 41 guidate da capi di Stato e di governo. L'invasione dell'Ucraina porta gli alleati della Nato a definire la Russia una minaccia diretta, mentre quella con la Cina sarà considerata una sfida geostrategica. Il tutto attraverso meccanismi "verificati e verificabili" dal quartier generale a Bruxelles Se non tutti resteranno sempre fisicamente nel loro quadrante, la loro zona sarà "pre-assegnata" e le forze...