La Meloni smonta Letta | Torni a terra | la sinistra ha meno sindaci

Pubblicità

Carmeli33392291 : Come volevasi dimostrare. E come il Secolo d’Italia ha pronosticato, sull’aborto la sinistra smania dalla voglia di… - airone555 : RT @SecolodItalia1: Aborto, la Meloni smonta la sinistra: «Vaneggia chi pensa che FdI voglia abolire la legge 194» - SandraE82526551 : RT @GiancarloDeRisi: Aborto, la Meloni smonta la sinistra: 'Vaneggia chi pensa che FdI voglia abolire la legge 194'.E aggiunge: 'A chi usa… - 2rMarzia : RT @GiancarloDeRisi: Aborto, la Meloni smonta la sinistra: 'Vaneggia chi pensa che FdI voglia abolire la legge 194'.E aggiunge: 'A chi usa… -

Secolo d'Italia

Paragonela sceneggiata M5s: cosa fate per tirare a campare... Siluro in Senato - VIDEO Di ... Il sorpasso dia Letta è totale: nuovo record. Conte in picchiata Da Sergio Battelli a Laura ......le elezioni amministrative a trarre il maggior vantaggio 'è stata la formazione di Giorgia, ... Paragonela sceneggiata M5s: cosa fate per tirare a campare... Siluro in Senato - VIDEO '... Aborto, la Meloni smonta la sinistra: «Vaneggia chi pensa che FdI voglia abolire la legge 194» Ovviamente, il diritto di interrompere una gravidanza è nato direttamente dal diritto di acquistare e utilizzare la contraccezione – aggiungono –. A loro volta, questi diritti hanno portato, più ...16 giugno 2022 a. a. a. Altro che Pd primo partito d’Italia. 'Giorgia Meloni premier Poi Forza Italia al 7,5% (-0,1) seguita dalla federazione composta da Azione e +Europa che si attesta al 5,1% (+0, ...