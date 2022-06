La Libertas Benevento protagonista ai campionati regionali di prova multipla

Leggi su anteprima24

– Il Sannio ha sempre prodotto multiatleti importanti e la, del presidente Gianni Caruso, continua a dare il suo contributo nel settore giovanile. A Salerno si sono disputati idi prove multiple per la categoria cadetti e la fase regionale del trofeo Coni per la categoria ragazzi. Il pentathlon cadette è stata una gara avvincente per Chiara Saccomanno che si aggiudica il titolo di campionessa regionale totalizzando 3417 punti al termine delle cinque gare, nell'esathlon maschile si piazza al terzo posto Michelangelo Mancini con 3010 punti. La fase regionale del trofeo Coni è stata vinta da Gilda Genito nella categoria ragazze, (ottimo terzo posto per Chiara Seneca) e da Stefano Cornacchione nella categoria Ragazzi.