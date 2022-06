La guerra in Ucraina ha solo sminuito l’importanza dell’Iran per Biden, ne parliamo con Ali Vae (Di lunedì 27 giugno 2022) Nell’ultimo mese, di fronte alla censura del Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica sulla sua cooperazione alle indagini di salvaguardia, Teheran ha alzato la posta nucleare aumentando le sue capacità di arricchimento e diminuendo la trasparenza. Mettendo fine alla falsa impressione che lo status quo fosse sostenibile. Washington, da parte sua, ha lanciato due nuovi pacchetti di sanzioni, mentre la rivalità tra Iran e Israele sembra essere fortemente aumentata. Per comprendere cosa sta accadendo, abbiamo raggiunto Ali Vaez, Direttore Progetto Iran presso l’International Crisis Group. Infografica – La biografia dell’intervistato Ali Vaez La crisi Ucraina può portare a una distensione tra Stati Uniti e Iran, in particolare sulla questione nucleare? “Finora la guerra in Ucraina ha ... Leggi su api.follow (Di lunedì 27 giugno 2022) Nell’ultimo mese, di fronte alla censura del Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica sulla sua cooperazione alle indagini di salvaguardia, Teheran ha alzato la posta nucleare aumentando le sue capacità di arricchimento e diminuendo la trasparenza. Mettendo fine alla falsa impressione che lo status quo fosse sostenibile. Washington, da parte sua, ha lanciato due nuovi pacchetti di sanzioni, mentre la rivalità tra Iran e Israele sembra essere fortemente aumentata. Per comprendere cosa sta accadendo, abbiamo raggiunto Ali Vaez, Direttore Progetto Iran presso l’International Crisis Group. Infografica – La biografia dell’intervistato Ali Vaez La crisipuò portare a una distensione tra Stati Uniti e Iran, in particolare sulla questione nucleare? “Finora lainha ...

