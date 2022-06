‘La guerra alle idee: le voci del Fatto Quotidiano’. L’intervento integrale di Marco Travaglio (Di lunedì 27 giugno 2022) Sosteneteci con un contributo libero o abbonatevi al Fatto Quotidiano. “L’Ucraina è una Repubblica semi-presidenziale grande due volte l’Italia con 42 milioni di abitanti”. Comincia così L’intervento di Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, alla serata evento ‘La guerra alle idee: le voci del Fatto Quotidiano’ dedicata alla libertà d’informazione nell’ambito del conflitto che ormai da 125 giorni affligge l’Europa e il mondo. Ripercorrendo la storia dell’Ucraina a partire dalla caduta del muro di Berlino, il direttore de Il Fatto Quotidiano ricorda che questa non è una guerra iniziata il 24 febbraio 2022, ma che quel giorno è stato solamente l’inizio di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Sosteneteci con un contributo libero o abbonatevi alQuotidiano. “L’Ucraina è una Repubblica semi-presidenziale grande due volte l’Italia con 42 milioni di abitanti”. Comincia cosìdi, direttore de IlQuotidiano, alla serata evento ‘La: ledeldedicata alla libertà d’informazione nell’ambito del conflitto che ormai da 125 giorni affligge l’Europa e il mondo. Ripercorrendo la storia dell’Ucraina a partire dalla caduta del muro di Berlino, il direttore de IlQuotidiano ricorda che questa non è unainiziata il 24 febbraio 2022, ma che quel giorno è stato solamente l’inizio di un ...

Pubblicità

Pontifex_it : In #Ucraina, continuano i bombardamenti che causano morti, distruzione e sofferenze per la popolazione. Per favore,… - riotta : La guerra arriva in Bielorussia. La escalation di #Putin non si esaurisce e la guerra si allarga. Il negoziato e la… - _Nico_Piro_ : 152 giorni di prigionia, la guerra conosciuta in prima persona, per finire manganellato da opinionisti con l'elmett… - FabioEra3 : La guerra è sempre una cosa orrenda e per questo la nostra costituzione la ripudia ma crimine di guerra è quando co… - Giacinto_Bruno : Perché “Putin non deve vincere la guerra”: il discorso di Mario Draghi al G7 -