‘La guerra alle idee: le voci del Fatto Quotidiano’. L’intervento integrale di Antonio Padellaro (Di lunedì 27 giugno 2022) Sosteneteci con un contributo libero o abbonatevi al Fatto Quotidiano. L’intervento integrale di Antonio Padellaro all’evento trasmesso in diretta streaming su ilFattoquotidiano.it e sui canali Facebook e Youtube del Fatto Quotidiano dal titolo ‘La guerra alle idee’. Un confronto dove si sono alternate più voci e opinioni diverse, per parlare dell’aggressione al popolo ucraino da parte della Russia, ma anche – appunto della guerra alle idee. Perché da quando Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina, in Italia sembra sia diventato impossibile parlare di pace. Chiunque metta in discussione il pensiero unico, quello che si limita a mandare le armi a Kiev, viene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Sosteneteci con un contributo libero o abbonatevi alQuotidiano.diall’evento trasmesso in diretta streaming su ilquotidiano.it e sui canali Facebook e Youtube delQuotidiano dal titolo ‘La’. Un confronto dove si sono alternate piùe opinioni diverse, per parlare dell’aggressione al popolo ucraino da parte della Russia, ma anche – appunto della. Perché da quando Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina, in Italia sembra sia diventato impossibile parlare di pace. Chiunque metta in discussione il pensiero unico, quello che si limita a mandare le armi a Kiev, viene ...

Pubblicità

Pontifex_it : In #Ucraina, continuano i bombardamenti che causano morti, distruzione e sofferenze per la popolazione. Per favore,… - riotta : La guerra arriva in Bielorussia. La escalation di #Putin non si esaurisce e la guerra si allarga. Il negoziato e la… - _Nico_Piro_ : 152 giorni di prigionia, la guerra conosciuta in prima persona, per finire manganellato da opinionisti con l'elmett… - FabioEra3 : La guerra è sempre una cosa orrenda e per questo la nostra costituzione la ripudia ma crimine di guerra è quando co… - Giacinto_Bruno : Perché “Putin non deve vincere la guerra”: il discorso di Mario Draghi al G7 -