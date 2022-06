La Germania frena la folle corsa al green

(Di lunedì 27 giugno 2022) È iniziata, piegata dalla Ragion di Stato, la lunga marcia carsica di rallentamento delle politiche ambientali. Con il gas russo dimezzato, l’inflazione che sale, l’assenza di tecnologie capaci di garantire la stessa produzione del fossile in termini di volumi non c’è altra soluzione che il rallentamento della transizione ecologica, già caratterizzata da un eccesso di furore ideologico in tempi normali. Il fallimento della Cop-26 era stato il primo campanello d’allarme dell’insostenibilità di una transizione ecologica globale, con la guerra in Ucraina è poi arrivata l’emergenza energetica. La narrazione “ecologica” ha così subito un brusco arresto e le policy dovranno rimodularsi con modi diversi e tempi più lunghi. Come sempre bisogna ampliare lo scenario per aver un quadro più completo. In vista del G7, da fonti tedesche è trapelata l’ipotesi di rivedere l’approccio ...

