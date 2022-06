La figlia di Paola Perego si è sposata: le foto delle nozze (Di lunedì 27 giugno 2022) Giulia Carnevale, figlia di Paola Perego, ha sposato Filippo Giovannelli, storico compagno e padre dei due figli Alice e Pietro. Le nozze sono avvenute questo weekend al locale Riva di San Corro, a Sperlonga, sul litorale laziale. A raccontare la... Leggi su europa.today (Di lunedì 27 giugno 2022) Giulia Carnevale,di, ha sposato Filippo Giovannelli, storico compagno e padre dei due figli Alice e Pietro. Lesono avvenute questo weekend al locale Riva di San Corro, a Sperlonga, sul litorale laziale. A raccontare la...

