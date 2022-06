(Di lunedì 27 giugno 2022) Si dichiara innocente e chiede di essere assolto, Salah Abdeslam. “Nonun”, ha affermato, nella sua dichiarazione finale, l’unico sopravvissuto del gruppo di terroristi in azione nel novembre del 2015 a Parigi, a conclusione delper gli attentati in cuimorte 130 persone, 90 delle quali ale tra loro l’italiana Valeria Solesin. La sentenza sarà pronunciata mercoledì alle 17.30, come ha annunciato il Presidente della corte, Kean-Louis Périès, al termine di 148 giorni di udienze, in dieci mesi. In tutto,14 gli imputati. La procura hala condanna di Abdeslam, il “decimo uomo dei commando” di terroristi, all’ergastolo. “Se mi condannerai per omicidio, commetterete un’ingiustizia”, ??ha aggiunto Abdeslam, che si è ...

Pubblicità

Marco49922370 : @Grazia3beatrix1 @SoniaLaVera Ha una bella faccia tosta ha ripresentarsi dopo quello che hanno fatto - SecolodItalia1 : La faccia tosta dello stragista del Bataclan a processo: “Non sono un assassino e ho anche chiesto scusa”… - Varco001 : RT @PMO_W: 'Ora' La faccia tosta è nota, l'impudenza pure, ma non finiscono mai di stupire. - ZanettiGilyNala : @glarocca847 Ci vuole fegato...... Ma anche una bella faccia tosta e ,comunque,al romano piace pedalare senza il se… - PMO_W : 'Ora' La faccia tosta è nota, l'impudenza pure, ma non finiscono mai di stupire. -

Secolo d'Italia

Atti meno miserabili non ci sono da aspettarsi da un'amministrazione che, non avendo motivo di vanto, ha ladi attribuirsi il merito della tendostruttura sita nello stadio comunale, con ...Nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 giugno 2022, la Pallacanestro Cantù ha presentato coach Meo Sacchetti . Negli scorsi giorni l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha sottoscritto un ... La faccia tosta dello stragista del Bataclan a processo: "Non sono un assassino e ho anche chiesto scusa" Su Repubblica Torino: Partenza tosta per svelare subito che Juve sarà.Debutto con il Sassuolo. Alla vigilia di Ferragosto primo match: Juve-Sassuolo. Nella scorsa stagione ...Francesco 'Pecco' Bagnaia conquista la pole position del Gp Olanda 2022 ad Assen nella classe MotoGp. Per il piemontese si tratta della quarta partenza al palo in questa stagione, la decima in carrier ...